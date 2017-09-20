Роналду восстановится к игре с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 09:00

Португальский футболист не выходил на поле с 25 марта, повредив бедро. Ожидается, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (10 апреля) он сможет сыграть.

Роналду восстановится к игре с «Аяксом»

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