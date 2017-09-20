Футбол
Роналду восстановится к игре с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 09:00
Португальский футболист не выходил на поле с 25 марта, повредив бедро. Ожидается, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (10 апреля) он сможет сыграть.
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Leap Motor готовит кроссовер C-More
Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции
В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Обновлено в 12:59
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Кино
Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»
Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
Обновлено в 13:13
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Хоккей
Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче
Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
Обновлено в 14:17
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты
Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally
Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
Обновлено в 15:43
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика
Парламент сломан: дебаты о Brexit прохудили потолок
В британском парламенте протек потолок зала заседаний.
Обновлено в 12:46
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Политика
В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:17
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43