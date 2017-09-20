Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»Вести.Ru 06:15

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии. Футболист сможет принять в матче Лиги чемпионов с голландским "Аяксом". В матче сборных Португалии и Сербии капитан португальцев Криштиану Ронлду получил повреждение и был заменен.

Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»

Политика Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.

Экономика Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Космос С космодрома Байконур стартует самый быстрый грузовик Корабль «Прогресс МС-11» стартует на ракете «Союз-2.1а» в 14.01 мск. Стыковка с МКС запланирована на 17.25 мск.

Происшествия Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Кино Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".

Происшествия Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".

Экономика Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.

Политика Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Спорт Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».

Политика Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Происшествия В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей 35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

Происшествия Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.

Общество Научным сотрудникам повысят зарплату Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Футбол ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.

Политика Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.