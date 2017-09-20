Футбол

Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»Вести.Ru 06:15

Ювентус — Милан
6 апреля
в 12:00
Чемпионат Италии
Стадион «Ювентус»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии. Футболист сможет принять в матче Лиги чемпионов с голландским "Аяксом". В матче сборных Португалии и Сербии капитан португальцев Криштиану Ронлду получил повреждение и был заменен.
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