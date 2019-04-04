Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»Чемпионат 04:10

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.

Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»

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