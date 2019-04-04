Футбол
Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»Чемпионат 04:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
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Обновлено в 07:09
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Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
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Обновлено в 10:10
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В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
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Бумажные СНИЛС отменили в России
Для граждан, которые становятся зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета.
Обновлено вчера в 00:50
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Футбол
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Обновлено в 11:01
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы.
Обновлено в 08:39
Экономика
Строительство ЦКАД требует новых затрат
Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Экономика
Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят
Компенсации могут быть получены по вкладам россиян в Сбербанке, сделанным до 20 июня 1991 года, взносам в «Госстрахе» по договорам личного страхования, сделанным до 1 января 1992 года, и облигациям СССР и РСФСР, размещенным до 1 января 1992 года.
Обновлено в 12:54
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России
Обновлено в 12:06
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
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Обновлено вчера в 15:43
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Энергетика
ANZ Bank: Мадуро никуда не уйдет и страдания нефтяной отрасли Венесуэлы продолжатся
Аналитики ANZ Bank полагают, что перспективы добычи нефти Венесуэлы остаются мрачными.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43