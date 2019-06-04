Футбол
Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 14:24
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт". Сообщается, что португальцу интересно поработать с итальянским специалистом, который предпочитает атакующий стиль игры.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
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UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.
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В России предложили ввести новый вид алиментов
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
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Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО
Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
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Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
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Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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Оказалось, что холестерин в яйцах при употреблении последних в больших количествах связан с вредными последствиями для здоровья.
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Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, что у него не было панической атаки перед боем с мексиканцем Энди Руисом.
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Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
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По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
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Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
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Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»
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