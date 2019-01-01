Футбол

Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году
Комсомольская правда
14:11

Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году. Напомним, что спортсмен не выступал за национальную команду с июня 2018-го, после проигрыша уругвайцам в 1/8 финала чемпионата мира.
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