Футбол

Роналду вернётся в сборную Португалии
News.ru
вчера в 12:16

Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в состав сборной Португалии по футболу в 2019 году. Спортсмен не выступал за национальную команду после проигрыша уругвайцам 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
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