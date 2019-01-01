Футбол
Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 году
Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 годуИзвестия12:52
Футболист итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду сообщил о планах вернуться в состав сборной Португалии в 2019 году. Об этом спортсмен сообщил изданию Record.
Известия12:52
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Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву
Обновлено в 14:53
Происшествия
На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки
На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено в 16:12
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека
Обновлено в 15:22
Политика
Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия
Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт
Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют
Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.
Обновлено в 17:14
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие
Обновлено в 15:05
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Транспорт
Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне
Обновлено в 18:32
Общество
В России официально разрешили сбор валежника
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка
Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Политика
Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве
Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Хоккей
«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ
Обновлено в 16:11
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено в 18:02
Политика
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами
Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.
Обновлено в 16:28
Политика
На Украине объяснили перенос обращения Порошенко
Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.
Обновлено в 18:38
Музыка
Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»
Обновлено в 13:56
Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей
Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России
Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36