Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил надежду, что в этом сезоне туринский клуб сможет добыть победу в Лиге чемпионов.

Роналду верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

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