Футбол
Роналду тренировался в общей группе «Ювентуса» перед матчем с «Аяксом»Бомбардир.ру 08:40
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса». На сегодняшней тренировке португалец занимался наравне со всеми.
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Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Минюст США рассчитывает обнародовать доклад Мюллера в течение недели
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр рассчитывает в течение недели обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы.
Обновлено в 10:18
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено в 13:51
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто
В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено в 20:02
Наука
Вызванное глобальным потеплением нашествие гусей помогает арктическим экосистемам
Биологи полагают, что это происходит из-за глобального потепления, поскольку чем больше травы гуси успевают съесть за теплый сезон и чем теплее была погода, тем больше потомства выводят эти птицы.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Никита Кучеров: «Кейн помог мне добиться успеха»
По итогам регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 128 (41+87) очков и превзошел результат Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал в составе «Баффало» 127 очков.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Меркель не встретила Мэй в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Хоккей
«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным
В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 17:17
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17