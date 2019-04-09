Роналду тренировался в общей группе «Ювентуса» перед матчем с «Аяксом»Бомбардир.ру 08:40

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса». На сегодняшней тренировке португалец занимался наравне со всеми.

Роналду тренировался в общей группе «Ювентуса» перед матчем с «Аяксом»

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