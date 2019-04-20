Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). По его словам, давил уровень ответственности.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Футбол
Поздний гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»
"Эйбар" с "Атлетико" провели равный матч в рамках 33-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 12:15
Футбол
Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)
В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.
Обновлено в 15:13
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:15
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Футбол
Ведран Чорлука: «Главный тренер Хорватии боялся Артема Дзюбу»
Защитник "Локомотива" и бывший игрок сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на чемпионате мира 2018-го главный тренер его национальной команды Златко Далич боялся нападающего сборной России Артема Дзюбу, сообщает официальный сайт москвичей.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Спорт
Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21