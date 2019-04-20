Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВ15:04

Роналду - первый футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии

Евро-футбол.ру14:17

Роналду – первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионат14:47

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру

RT на русском14:37

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ru14:28

Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспресс15:03

Роналду — первый футболист в истории, выигравший чемпионаты Италии, Испании и Англии

Sport24.ru14:09
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Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
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В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Футбол

Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). По его словам, давил уровень ответственности.
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Шоу-бизнес

Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Футбол

Поздний гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»

"Эйбар" с "Атлетико" провели равный матч в рамках 33-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 12:15
Футбол

Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)

В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.
Обновлено в 15:13
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Игры

Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:15
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Футбол

Ведран Чорлука: «Главный тренер Хорватии боялся Артема Дзюбу»

Защитник "Локомотива" и бывший игрок сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на чемпионате мира 2018-го главный тренер его национальной команды Златко Далич боялся нападающего сборной России Артема Дзюбу, сообщает официальный сайт москвичей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире этнографический музей

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В Эстонию из Великобритании прибыли пять вертолетов Apache

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства

Сергей Павлович нокаутировал Марсело Голма в первом раунде

Обновлено в 14:35
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном

Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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