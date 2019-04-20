Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Общество
Немецкую подлодку нашли у берегов России
У побережья Карского моря может находиться неизвестная немецкая подводная лодка периода Великой Отечественной войны, сообщили в Русском географическом обществе.
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Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
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Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Обновлено в 05:27
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В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
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Обновлено в 08:48
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Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Бавария» обыграла «Вердер», «Аугсбург» разгромил «Штутгарт»
"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»
Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле».
Обновлено в 15:37
Политика
Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко
Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 13:13
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
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Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
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Армия и оружие
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Ранее Кравчук оценил возможность "полномасштабной войны" Украины с Россией.
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УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России
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Экономика
Подготовительные работы в российской промзоне в Египте могут начаться в I полугодии
Подготовительные работы на территории российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте могут начаться до конца первого полугодия 2019 года, сообщил РИА Новости представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафват.
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Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
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Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Президентские выборы впервые пройдут в Северной Македонии
Нового главу государства выберут граждане Республики Северная Македония (РСМ) 21 апреля.
Обновлено в 06:35
Политика
Кадыров с угрозами Порошенко вызвал переполох на Украине
Переполох вызвала запись главы Чеченской республики в Instagram.
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