Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

Soccer.ru02:43

Роналду завоевал 30-й титул в карьере

Sport24.ruвчера в 21:29

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВвчера в 15:04

Роналду завоевал 30-й трофей в клубной карьере

Евро-футбол.ру02:44

Роналду — первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионатвчера в 14:47

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28
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Политика

Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.
Обновлено в 07:16
Политика

Явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе

Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Обновлено в 02:23
Футбол

«Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте

Матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Хоккей

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ наказал форварда московского ЦСКА Антона Слепышева денежным штрафом за то, что он ударил ногой соперника в четвертом матче финала Кубка Гагарина с омским "Авангардом", сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 05:07
Авто

Причины дождаться выхода Hyundai Venue в России назвали эксперты

Обновлено в 07:16
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Папа Римский в Пасху призвал к миру

Папа римский Франциск в воскресенье поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к верующим с традиционным благословением Urbi et orbi ("Городу и миру"), сообщает Vatican News.
Обновлено в 07:18
Общество

Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Политика

Гройсман проголосовал на выборах президента Украины

Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова

По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Политика

Кучма дал совет будущему президенту Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
Обновлено в 07:15
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Спорт

Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе

Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Общество

Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось

"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова", — написала Большакова на странице в Facebook.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Политика

Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Политика

Лавров заявил, что России не за что извиняться

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России

Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Во Фрунзенском районе появятся пять новых социальных объектов

Обновлено в 03:15
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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