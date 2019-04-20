Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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