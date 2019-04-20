Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВ15:04

Роналду - первый футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии

Евро-футбол.ру14:17

Роналду – первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионат14:47

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру

RT на русском14:37

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ru14:28

Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспресс15:03

Роналду — первый футболист в истории, выигравший чемпионаты Италии, Испании и Англии

Sport24.ru14:09
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Футбол

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