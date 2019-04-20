Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»

Чемпионат17:06

Роналду — первый футболист в истории, выигравший чемпионаты Италии, Испании и Англии

Sport24.ru14:09

Роналду - первый чемпион Англии, Испании и Италии

Спорт-Экспресс15:03

Роналду - первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Soccer.ru14:55

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру

RT на русском14:37

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ru14:28

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВ15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 15:42
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Космос

Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно

Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено в 19:19
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Футбол

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фиорентину" в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно завоевали титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 13:54
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Культура

Молодые актеры в рамках ММКФ получили премию «Аванс»

Церемонию вручения премии посетил глава Минкульта РФ Владимир Мединский, который отметил, что поощрение молодых талантов – это замечательная идея.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Общество

Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца

Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Киеве проверяют 18 торговых центров после сообщения о минировании

Неизвестные сообщили о минировании 18 торгово-развлекательных центров в Киеве, сообщила 20 апреля пресс-секретарь управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Политика

РФ арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 19:29
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Хоккей

Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Транспорт

Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет

Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено в 16:35
Игры

Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное