Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Роналду завоевал 30-й трофей в клубной карьере

Евро-футбол.ру02:44

Роналду — первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионатвчера в 14:47

Роналду завоевал 30-й титул в карьере

Sport24.ruвчера в 21:29

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

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Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

Soccer.ru02:43

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28
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В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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