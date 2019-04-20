Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»
Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 06:42
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году: календарь выходных дней
Многих томичей интересует, сколько дней можно отдохнуть в мае, а также будут ли в этом году еще одни «длинные выходные».
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
Обновлено в 06:19
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал в ПФЛ
Обновлено в 09:14
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом.
Обновлено в 06:00
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой за день взрыв
Обновлено в 05:48
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила сына
22-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) крестила новорожденного наследника.
Обновлено в 08:48
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855
В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
Обновлено в 01:55