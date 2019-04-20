Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Роналду завоевал 30-й трофей в клубной карьере

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Спорт-Экспрессвчера в 15:03

Роналду — первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Чемпионатвчера в 14:47

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28
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Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
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Госкорпорация "Роскосмос" записала музыку нейтронных звёзд.
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Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
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Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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