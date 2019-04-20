Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhone
Обновлено в 01:35
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Политика
Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Торторелла рассказал о перспективах Гаврикова в «Коламбуса»
Тренер "Коламбуса" Джон Торторелла поделился мнением о Владиславе Гаврикове, который в апреле пополнил состав команды.
Обновлено в 09:14
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Космос
«Роскосмос» записал музыку нейтронных звёзд
Госкорпорация "Роскосмос" записала музыку нейтронных звёзд.
Обновлено в 09:06
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.
Обновлено в 06:25
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Киеве полиция проверяет 18 ТЦ после сообщений о минировании
Неизвестные сообщили о минировании 18 торговых центров в Киеве, сказала руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Футбол
Сергей Семак: У Дзюбы сейчас немного другие функции
Каждый игрок приносит команде пользу, - сказал Сергей Семак телеканалу Матч ТВ - У Артема сейчас на поле немного другие функции.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Обновлено в 02:35
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Мужчина скончался на избирательном участке в Украине
В воскресенье, 21 апреля, в Тернопольской области Украины на избирательном участке в ходе второго тура выборов президента умер пожилой мужчина.
Обновлено в 07:22
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено в 06:22
Футбол
Заха может продолжить карьеру во Франции
Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
Обновлено в 04:20
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Политика
Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом
Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
Обновлено в 09:22
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27