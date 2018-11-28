Футбол

Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов
Газета.Ru
вчера в 19:45

Ювентус — Валенсия
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Родриго Бентанкур
13′
31′
Хосе Луис Гайя
43′
Жоффри Кондогбиа
Алекс Сандро
Хуан Гильермо Куадрадо
46′
46′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Марио Манджукич
59′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
62′
Муктар Диакаби
67′
Санти Мина
Миши Батшуайи
69′
Гонсалу Гедеш
72′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
74′
Миши Батшуайи
Пауло Дибала
Дуглас Коста
79′
Блез Матюиди
83′
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт". В игре португальский форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать минимальную победу.
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