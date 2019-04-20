Футбол
Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты трех странРЕН ТВ 19:42
Накануне клуб "Ювентус", за который выступает Роналду, одержал победу над "Фиорентиной" и стал чемпионом Италии. Ранее Роналду три раза становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и дважды одерживал победы в национальном первенстве Испании, будучи нападающем клуба "Реал".
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