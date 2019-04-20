Футбол

Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты трех странРЕН ТВ 19:42

Накануне клуб "Ювентус", за который выступает Роналду, одержал победу над "Фиорентиной" и стал чемпионом Италии. Ранее Роналду три раза становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и дважды одерживал победы в национальном первенстве Испании, будучи нападающем клуба "Реал".
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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