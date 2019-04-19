Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в мартеМатч ТВ 11:19

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам марта. Отмечается, что награду футболист получил благодаря своей игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0), где португалец отметился хет-триком.
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Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в марте

Sportbox.RU11:19

Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте

Евро-футбол.ру12:20

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в марте

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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте

Sport24.ru10:42

Роналду – лучший игрок «Ювентуса» в марте

Бомбардир.ру11:38
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