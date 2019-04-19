Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в мартеМатч ТВ 11:19

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам марта. Отмечается, что награду футболист получил благодаря своей игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0), где португалец отметился хет-триком.

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в марте

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