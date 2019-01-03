Футбол

Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Аргументы и Факты
вчера в 20:56

Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС. Сообщается, что торжественная церемония вручения награды прошла в Дубае. Отмечается, что Роналду стал обладателем данной премии в пятый раз, что является рекордом.
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