Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС. Сообщается, что торжественная церемония вручения награды прошла в Дубае. Отмечается, что Роналду стал обладателем данной премии в пятый раз, что является рекордом.

Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

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