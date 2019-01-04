Аргументы и Факты вчера в 20:56

Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС. Сообщается, что торжественная церемония вручения награды прошла в Дубае. Отмечается, что Роналду стал обладателем данной премии в пятый раз, что является рекордом.

Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Происшествия Происшествия Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Космос Космос Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей» Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Политика Политика Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия В Москве умерла школьница, приехавшая на Кремлевскую елку Девочка приехала с родителями на Кремлевскую елку для празднования Нового года. Инцидент произошел накануне ночью.

Армия и оружие Армия и оружие Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон» "Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.

Общество Общество Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Армия и оружие Армия и оружие Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС

Политика Политика Путин поздравил Церетели с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.

Происшествия Происшествия Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.

Общество Общество Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити» Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».

Армия и оружие Армия и оружие Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Политика Политика Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.

Происшествия Происшествия Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.

Теннис Теннис Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Политика Политика В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.

Общество Общество В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Происшествия Происшествия Опубликован список погибших в результате ЧП в Магнитогорске Магнитогорская администрация представила список погибших в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия Опознаны тела всех погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Происшествия Происшествия В Новочеркасске обрушилась часть здания В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.

Политика Политика В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.

Хоккей Хоккей Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры.

Происшествия Происшествия На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия Из квартир обрушившегося дома в Магнитогорске спасли кошек и собаку На месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске спасли пять кошек и собаку.

Гаджеты Гаджеты Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.

Происшествия Происшествия В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом В МЧС уточнили, что вероятной причиной произошедшего стала неисправность дымохода.

Политика Политика МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.

Спорт Спорт В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.