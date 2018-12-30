Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала» в 2018-м году
Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала» в 2018-м годуЕвро-футбол.ру12:41
Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "Реала" в 2018-м году. Так, 33-летний нападающий сыграл за "сливочных" с января месяца 22 матча и забил в них 28 мячей.
Евро-футбол.ру12:41
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Происшествия
Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге
Обновлено в 11:05
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Политика
Свидетельница по делу Улюкаева стала замглавы Минэкономразвития
Дело Улюкаева Тарасенко занимала пост директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития и выступала в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева.
Обновлено в 14:22
Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Спорт
Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Обновлено в 09:38
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Химках завершилась эвакуация посетителей торгового центра «Мега»
Обновлено в 12:22
Кино
Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.
Обновлено в 11:19
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии»
Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено в 03:55
Футбол
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ
Обновлено в 13:29
Политика
Лукашенко объявил союз России и Белоруссии состоявшимся
Обновлено в 13:03
Происшествия
Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек
Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка.
Обновлено в 13:59
Общество
В Египте обнаружили саркофаги римского периода
В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено в 13:24
Общество
«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны
Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 13:47
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.
Обновлено в 10:40
Общество
Имя игуменьи Дивеевского монастыря Сергии всплыло в архивах КГБ, рассекреченных Латвией
Обновлено 28 декабря в 06:15
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год
Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика
Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Общество
Долги по зарплатам строителей метро в Петербурге погашены полностью
Обновлено в 12:40
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30