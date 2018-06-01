Лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в уходящем году стал экс-нападающий команды Криштиану Роналду, который теперь выступает за туринский «Ювентус». Португалец отметился 28 забитыми мячами в первой половине года, а затем ушел из клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Спорт Спорт Непряева выиграла гонку первого этапа «Тур де Ски» Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную гонку свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 30 декабря.

Происшествия Происшествия В ДТП в Финляндии погибла семья из России

Политика Политика Медведев назначил замминистра экономического развития Оксану Тарасенко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития России Оксану Тарасенко.

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Политика Политика В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард» Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.

Политика Политика Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Политика Политика Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Спорт Спорт Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономера к месту регистрации МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.

Политика Политика Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.

Транспорт Транспорт В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Политика Политика Медведев назначил заместителя руководителя Россвязи Заместителем руководителя Федерального агентства связи назначен Сергей Чебаков, 30 декабря говорится в постановлении, опубликованом на официальном сайте правительства.

Происшествия Происшествия На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе "В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Политика Политика Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Политика Политика Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров Грузии и Украины Лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений с рождественскими и новогодними праздниками от лица президента РФ Владимира Путина.

Футбол Футбол Крышу «Газпром Арены» продолжают клевать чайки Крышу стадиона на Крестовском острове особенно сильно клюют чайки, но при это портят ее любые птицы, заявил генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов в интервью изданию «Фонтанка».

Общество Общество Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии из-за строительства храма Минобороны Как утверждают источники издания, деньги, которые планировалось выделить на премии, будут перечислены на строительство храма Минобороны в Подмосковье.

Политика Политика Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

Происшествия Происшествия Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Политика Политика Из Ирака в Москву вылетел спецрейс с российскими детьми Из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву, на его борту 30 детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы.

Общество Общество На Бали из-за извержения вулкана объявили повышенный уровень опасности

Культура Культура Умерла актриса из ситкома «Друзья» Джун Уитфилд Британская актриса кино и ТВ Джун Уитфилд скончалась в возрасте 93 лет.