Футбол
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsLife.ruвчера в 22:05
Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Для нападающего эта премия от Globe Soccer Awards стала пятой, что является рекордным показателем. Церемония вручения состоялась в Дубае.
Life.ruвчера в 22:05
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