Футбол

Гол Роналду с пенальти принес «Ювентусу» победу над «Торино»
РИА Новости
вчера в 16:37

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил Криштиану Роналду. "Ювентус" набрал 46 очков и продолжает лидировать в таблице серии А, обгоняя "Наполи" на 11 баллов. "Торино" с 22 очками занимает шестую строчку.
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