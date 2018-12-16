Футбол
Гол Роналду с пенальти принес «Ювентусу» победу над «Торино»
Гол Роналду с пенальти принес «Ювентусу» победу над «Торино»РИА Новостивчера в 16:37
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
|20′
Симоне Дзадза
|27′
|48′
Миралем Пьянич
|51′
Эмре Джан
|70′
Криштиану Роналду
|70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
|72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
|85′
|90′+2′
Маттиа Перин
|40%
|Владение мячом
|60%
|68%
|Процент точных передач
|76%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
1
Ичасо
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
21
Беренгер
23
Мейте
88
Ринкон
8
Базелли
27
Париджини
11
Дзадза
9
Белотти
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил Криштиану Роналду. "Ювентус" набрал 46 очков и продолжает лидировать в таблице серии А, обгоняя "Наполи" на 11 баллов. "Торино" с 22 очками занимает шестую строчку.
РИА Новостивчера в 16:37
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Криштиану Роналду: «Сложная игра, поле было неровным. Счастлив забить 5000-й гол „Ювентуса“»
Sportbox.RUвчера в 20:14
«Ювентус» повторил лучший старт для чемпионатов топ-5, одержав 15 побед в 16-ти матчах
Спорт-Экспрессвчера в 21:14
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Футбол
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе после матча с «Гертой»
"Штутгарт" выразил соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни отца полузащитника Кристиана Гентнера после матча 15-го тура бундеслиги против "Герты" (2:1).
Обновлено в 00:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Венло»
"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Смоллинг подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг подписал новый контракт с клубом.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России
Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Реймс» обыграл «Страсбур» на своем поле
"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Ярослав Ракицкий может перейти в «Бешикташ»
Игрок обороны донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может перейти в Турецкую Суперлигу.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»
Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Полузащитник «Генка» Малиновский может перейти в «Милан»
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football.ua.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»
"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Бывшего футболиста сборной России встретили похожим на бомжа
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко.
Обновлено в 01:00
Футбол
Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Василий Березуцкий: «Если сдам экзамен и получу разрешение на работу, то в январе мы отправимся на сборы с „Витессом“»
Ранее сообщалось о том, что Василий и Алексей Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу Леонида Слуцкого в январе 2019-го.
Обновлено вчера в 14:33