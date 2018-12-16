"Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Ювентуса". Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.

Футбол Футбол Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе после матча с «Гертой» "Штутгарт" выразил соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни отца полузащитника Кристиана Гентнера после матча 15-го тура бундеслиги против "Герты" (2:1).

Футбол Футбол «Боруссия» Д обыграла «Вердер» и увеличила отрыв до 9 очков В матче 15-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д победила "Вердер". Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".

Футбол Футбол «Витесс» Слуцкого победил «Венло» "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.

Футбол Футбол Пулишич хочет перейти в «Челси» Сообщается, что футболист хочет перейти в "Челси".

Футбол Футбол «Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».

Футбол Футбол Смоллинг подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг подписал новый контракт с клубом.

Футбол Футбол Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи» Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что сейчас команда максимально близка к завоеванию трофея.

Футбол Футбол «Рома» намерена приобрести полузащитника «Генка» Малиновского Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Footboom.

Футбол Футбол Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.

Футбол Футбол «Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт» Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол «Реймс» нанес поражение «Страсбуру» Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.

Футбол Футбол Фанаты призывают президента «Ромы» Паллотту уйти в отставку Болельщики «Ромы» развернули кампанию против президента клуба Джеймса Паллотты.