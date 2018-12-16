Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»
Газета.Ru
вчера в 16:45

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
"Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Ювентуса". Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.
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