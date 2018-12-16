Футбол
Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»
Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»Газета.Ruвчера в 16:45
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
|20′
Симоне Дзадза
|27′
|48′
Миралем Пьянич
|51′
Эмре Джан
|70′
Криштиану Роналду
|70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
|72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
|85′
|90′+2′
Маттиа Перин
|40%
|Владение мячом
|60%
|68%
|Процент точных передач
|76%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
1
Ичасо
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
21
Беренгер
23
Мейте
88
Ринкон
8
Базелли
27
Париджини
11
Дзадза
9
Белотти
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
"Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Ювентуса". Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.
Газета.Ruвчера в 16:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Криштиану Роналду: «Сложная игра, поле было неровным. Счастлив забить 5000-й гол „Ювентуса“»
Sportbox.RUвчера в 20:14
«Ювентус» повторил лучший старт для чемпионатов топ-5, одержав 15 побед в 16-ти матчах
Спорт-Экспрессвчера в 21:14
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Футбол
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Пулишич намерен перейти в «Челси»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Обновлено в 02:48
Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»
Обновлено в 00:27
Футбол
«Ростов» поздравил Песьякова с 30-летием
"Ростов" поздравил в Твиттере голкипера команды Сергея Песьякова с 30-летием.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа
Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Обновлено в 01:55
Футбол
«Будь сильным». Кураньи записал видео в поддержку Кокорина
Обновлено в 02:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Венло»
"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Рома» намерена приобрести полузащитника «Генка» Малиновского
Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Footboom.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»
Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России
Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мюллер — о победе в матче с «Ганновером»: хотим так играть и впредь
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96» (4:0). Напомним, это 300-й матч 29-летнего игрока в чемпионате Германии.
Обновлено в 01:25