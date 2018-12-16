Футбол
Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страны
Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страныВести.Ru20:42
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
|20′
Симоне Дзадза
|27′
|48′
Миралем Пьянич
|51′
Эмре Джан
|70′
Криштиану Роналду
|70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
|72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
|85′
|90′+2′
Маттиа Перин
|40%
|Владение мячом
|60%
|68%
|Процент точных передач
|76%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
1
Ичасо
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
21
Беренгер
23
Мейте
88
Ринкон
8
Базелли
27
Париджини
11
Дзадза
9
Белотти
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для "Старой синьоры" 5000-м в первенстве страны.
Вести.Ru20:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Футбол
Эйбар — Валенсия 1:1
"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
Футбол
Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»
Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
Обновлено в 19:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре
В составе "Витесса" мячи забили Мартин Эдегор и Уссама Дарфалу. Эта победа стала для "Витесса" первой в декабрьских матчах.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Боруссия» Д обыграла «Вердер» и увеличила отрыв до 9 очков
В матче 15-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д победила "Вердер". Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".
Обновлено в 14:27
Футбол
Смоллинг продлил контракт с «МЮ»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", информирует официальный Твиттер клуба.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Реймс» обыграл «Страсбур» на своем поле
"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья.
Обновлено в 15:52
Футбол
Модрич показал «Золотой мяч» «Сантьяго Бернабеу»
Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич показал «Золотой мяч» стадиону «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 14:13
Футбол
«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа
Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено в 14:15
Футбол
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»
Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды
Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой»
В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".
Обновлено в 17:53
Футбол
Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол
«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»
"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 18:17
Футбол
Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»
Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ, в котором "красные" примут "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
«Бавария» отправила четыре мяча в ворота «Ганновера»
Обновлено в 11:20