Футбол

Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страны
Вести.Ru
20:42

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для "Старой синьоры" 5000-м в первенстве страны.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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