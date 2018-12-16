Футбол

Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страны
Вести.Ru
20:42

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для "Старой синьоры" 5000-м в первенстве страны.
Вести.Ru20:42

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
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