Футбол

Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Вести.Ru
10:57

В рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский "Ювентус" в гостях встречался с "Аталантой" из Бергамо. Форвард "Старой синьоры" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в матче – 2:2.
Вести.Ru10:57

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Гол Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в Серии А

Газета.Ru11:17

«Аталанта» — «Ювентус» — 2:2. Роналду спас туринцев от поражения. Видеообзор матча

Sport24.ru12:57

Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче с «Аталантой»

Советский спорт10:56

Роналду прервал выходной и спас «Юве» от первого поражения в серии А

Спорт-Экспресс11:30

«Аталанта» — «Ювентус» — 2:2, 26 декабря 2018. Удаление, гол Роналду

Чемпионат11:25

«Ювентус» спас матч против «Аталанты» благодаря Роналду

Матч ТВ10:58

Роналду лидирует в серии А по системе «гол+пас». У него 18 очков в 18 матчах

Sports.ru12:33
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Армия и оружие

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СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
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Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.
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Армия и оружие

The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ

Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
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Зонд New Horizons не нашёл периодических колебаний яркости у карликовой планеты 2014 MU69. Об этом сообщается на сайте миссии.
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Площадь возгорания в бизнес-парке в столичном районе Хамовники выросла до 30 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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