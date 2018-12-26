Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате ИталииВести.Ru10:57
В рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский "Ювентус" в гостях встречался с "Аталантой" из Бергамо. Форвард "Старой синьоры" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в матче – 2:2.
Вести.Ru10:57
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Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
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Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Обновлено в 14:45
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Футбол
Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено
Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
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Общество
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Технологии
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Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Политика
КП: Золотов открестился от дачи Микояна
Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину
Обновлено в 13:17
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
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Космос
Зонд New Horizons не нашёл колебаний яркости у объекта в поясе Койпера
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Обновлено вчера в 04:28
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Обновлено в 05:52
Политика
Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено в 10:44
Общество
Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 11:58
Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
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Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Парламент Израиля принял закон о самороспуске. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе, заявил 26 декабря советник украинского президента Юрий Бирюков.
Обновлено в 15:10
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».
Обновлено в 08:15
Политика
Владимир Путин заявил о ключевой роли бизнеса в реализации нацпроектов
Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой заявил о ведущей роли крупного бизнеса в реализации национальных проектов.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В центре Москвы горит бизнес-парк «Союз»
Площадь возгорания в бизнес-парке в столичном районе Хамовники выросла до 30 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Путин назвал систему «Авангард» надежной и неуязвимой
Новейшая гиперзвуковая система «Авангард» обеспечит безопасность России на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин после проведения успешных испытаний комплекса.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском
Как стало известно, средства ПВО арабской республики сбили несколько ракет в небе над западным районом Дамаска, сообщает местный телеканал Ikhbariya.
Обновлено вчера в 15:41