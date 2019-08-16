Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламеГазета.Ru вчера в 12:37
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов. Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.
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😂 Роналду танцует в азиатской рекламе онлайн-магазинов. Смешно и очень странно
Sports.ruвчера в 15:15
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Политика
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Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
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Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам
По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.
Обновлено 14 августа в 01:00
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
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Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, обыграв соотечественника Андрея Рублева.
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Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Масштабный сбой произошел в системе погранконтроля в аэропортах США
Обновлено вчера в 19:01
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено 15 августа в 01:29
Кино
Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 15:54
Космос
К Земле приближается огромный астероид
Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
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Политика
Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром
Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:04
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:30
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Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
Обновлено вчера в 08:18