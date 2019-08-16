Футбол

Роналду снялся в странной азиатской рекламеГазета.Ru вчера в 12:37

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов. Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.
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😂 Роналду танцует в азиатской рекламе онлайн-магазинов. Смешно и очень странно

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«Надеюсь, ему заплатили за это миллиард». Реклама с Роналду, от которой может пойти кровь из глаз

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Странные танцы Роналду в азиатской рекламе. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 13:32
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Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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