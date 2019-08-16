Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламеГазета.Ru вчера в 12:37
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов. Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.
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😂 Роналду танцует в азиатской рекламе онлайн-магазинов. Смешно и очень странно
Sports.ruвчера в 15:15
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Армия и оружие
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Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
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В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька
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