Футбол

Роналду снялся в странной азиатской рекламеГазета.Ru вчера в 12:37

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов. Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.
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😂 Роналду танцует в азиатской рекламе онлайн-магазинов. Смешно и очень странно

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Роналду снялся в азиатской рекламе. Его назвали посмешищем

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Странные танцы Роналду в азиатской рекламе. Видео

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Роналду станцевал в рекламном ролике. Видео стало вирусным

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Роналду продемонстрировал странные танцы в азиатской рекламе (видео)

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«Надеюсь, ему заплатили за это миллиард». Реклама с Роналду, от которой может пойти кровь из глаз

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Роналду снялся в азиатской рекламе и рассмешил пользователей сети

Lenta.ruвчера в 09:55
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Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
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Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Первый канал может показать в прямом эфире его бой с американцем Дастином Порье.
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Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

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McLaren показал тизер открытого суперкара

Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
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Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

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Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька

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Взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале

Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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В Москве в отношении мамы больного ребенка возбудили уголовное дело из-за заказанных за границей лекарств.
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Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
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Миро посоветовала Тюльпановой свозить сына в Крым, а не за рубеж

Поводом стали недавние слова дочери сенатора, что ее сын хочет увидеть море. Девушка мечтает вывезти ребенка за рубеж.
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За необычную форму кузова пилот немецкой команды Манфред фон Браухич прозвал болид «огурцом».
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В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети

В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.
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Общество

Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке

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Транспорт

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В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку

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Челябинка стала лучшим кондитером России

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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