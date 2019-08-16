Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцамиSport24.ru 11:37
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в экстравагантной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Кино
Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»
Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Здоровье
Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно "МарМалайта" у берегов Камеруна и захватили трех граждан России, сообщает МИД.
Обновлено в 10:04
Политика
Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Сбой системы таможенного контроля нарушил работу аэропортов США
Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США сообщила о сбоях в системе контроля в ряде американских аэропортов.
Обновлено в 18:27
Наука
Создан костюм, облегчающий и бег, и ходьбу
Обновлено в 16:29
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
Обновлено в 09:33
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Финансы
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился больше ожиданий
Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до 97 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.
Обновлено в 10:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков
Новые диски имеют четыре болта крепления, что делает их подходящими практически для всех современных автомобилей бренда LADA, за исключнием внедорожника Lada 4x4 и седана Lada Vesta Sport, у которых для крепления колесных дисков используется пять болтов.
Обновлено в 01:05
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям
Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Путешествия
Бизнесмены Турции просят ограничить систему «все включено» в отелях
Обновлено вчера в 14:01
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 07:57