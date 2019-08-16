Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в экстравагантной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.

Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами

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