Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубкомSoccer.ru 05:36
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии. Португалец держал в руках чемпионский кубок, но неожиданно немного выпустил трофей из рук и ударил им сына по лицу.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика
Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»
Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Подмосковье дачники зарубили соседа тяпкой
В драке участвовали мужчины 46, 60 и 62 лет. Пенсионеры зарубили своего оппонента. От травм головы и шеи он скончался на месте.
Обновлено в 05:26
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Политика
Министр энергетики США передал Киеву «послание» от Трампа
Американский лидер Дональд Трамп попросил делегацию США передать в Киев «послание от Америки», что Вашингтон — вместе с народом Украины.
Обновлено в 06:21
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Политика
Песков назвал процент выполненных поручений Путина
86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 01:59
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Экономика
В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»
Ранее, 17 мая, компания Nord Stream 2 заявила, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может перенестись на вторую половину 2020 года.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:33
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В России меняют правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Общество
Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ряде регионов России
Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ряде регионов России 21-22 мая, в частности, в Костромской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Экс-офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело о создании финансовой пирамиды в отношении подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко.
Обновлено в 04:08