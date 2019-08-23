Нападающему сборной Италии и капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле на сезон 2019-2020 идет 37-й год, а о завершении карьеры ни за сборную, ни за клуб он объявлять не собирается. Ранее сообщалось, что Роналду дал пространный ответ так и по поводу карьеры футболиста в целом.

Роналду сказал, когда уйдет из сборной Португалии

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