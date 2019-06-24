Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историюГазета.Ru 06:15

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт". Фото со знаменитым баскетболистом 34-летний футболист выложил в инстаграме.

Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историю

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