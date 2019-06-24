Футбол
Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историюГазета.Ru 06:15
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт". Фото со знаменитым баскетболистом 34-летний футболист выложил в инстаграме.
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«Мы сделали историю». Роналду сфотографировался с Джорданом на отдыхе во Франции
Sport24.ruвчера в 21:21
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Вашингтон
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