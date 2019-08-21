Футбол
Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируяЧемпионат 18:28
Делается большая ставка на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:46, Ашберн
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Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном
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Общество
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
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США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
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Политика
Трамп поддержал возврат России в G8
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
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Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Музыка
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Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram.
Обновлено в 23:38
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на Итурупе
Сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, обнаружили на Итурупе участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда", сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
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Музыка
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
Обновлено в 10:07
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено в 15:26
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
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Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Космос
Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia
Обновлено в 08:10
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено в 23:05
Общество
В России водителей могут освободить от некоторых штрафов
Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
Обновлено в 08:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Происшествия
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Общество
Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 01:38
Здоровье
Ученые объяснили, почему полные люди переносят жару лучше худых
Российские ученые выяснили, как люди с разной комплекцией переносят аномальную жару.
Обновлено в 21:36
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57