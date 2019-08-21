Футбол

Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируяЧемпионат 18:28

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Делается большая ставка на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя.
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