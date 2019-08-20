с чего всё началось

Футболист связал ситуацию с трансферами с количеством денег, которое вращается в футболе. Роналду заявил, что не согласен с ценами на защитников и вратарей в 70-80 млн, но признал, что люди должны уважать мир, в котором им приходится жить.

Роналду считает, что футболисты слишком дорого стоят

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Политика Трамп выступил за возвращение России в «Большую восьмерку» Американский лидер Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату "большой восьмерки" с участием России.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Происшествия Из архангельской областной больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли документы Ранее газета Moscow Times писала со ссылкой на источники, что медиков, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа, не предупредили о радиации.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

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Политика Макрон опубликовал пост на русском после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил у себя в Facebook русскоязычный пост.

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Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.

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Общество Беглов оценил благоустройство петербургского парка Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".