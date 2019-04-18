Футбол

Роналду решил уйти из «Ювентуса»DixiNews 09:06

Футболист покидает престижный турнир на такой ранней для себя стадии впервые за 9 лет. В связи с этим Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона 2019/2020, хотя его контракт рассчитан до 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Роналду разочарован вылетом из ЛЧ и готов покинуть «Ювентус» в 2020 году

Чемпионат05:07

Монтелла: «Мы столкнемся с разочарованным, но жестоким „Ювентусом“»

Soccer.ru09:14

СМИ: Роналду может досрочно уйти из «Ювентуса»

Матч ТВ06:51

Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за невыхода в полуфинал Лиги чемпионов

Газета.Ru05:57

СМИ: Роналду досрочно уйдет из «Ювентуса», если клуб не выиграет ЛЧ в следующем сезоне

Спорт-Экспресс09:58

Роналду может уйти из «Ювентуса» в 2020 году

Sport.ru06:58

СМИ: «Роналду разочарован вылетом „Ювентуса“ из ЛЧ, планирует сменить клуб после следующего сезона»

Sport24.ru03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Хилькевич заступилась за певицу Нюшу в Instagram

Анна Хилькевич заступилась за певицу Нюшу после ряда негативных комментариев в Instagram.
Обновлено в 12:48
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Политика

ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко

Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Футбол

Влашич назвал футбольного кумира детства

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Политика

Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с Россией

Обновлено в 12:52
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Кино

Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей

В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено в 09:51
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

Обновлено в 07:50
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком

Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком Пожилая актриса сменила гнев на милость в отношении наследниц.
Обновлено в 12:39
Политика

Кремль назвал сроки визита Ким Чен Ына

Сайт Кремля сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля.
Обновлено в 07:10
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Авто

Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS

Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом

Обновлено в 10:56
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал условие проведения боя-реванша с Макгрегором

Обновлено в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное