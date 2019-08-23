Футбол
Роналду назвал условие ухода из сборной ПортугалииРБК 01:22
В составе сборной Португалии Роналду выступает с 2003 года. Многие после 30 лет завершают выступления в национальных командах. В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Шалимов отреагировал на приглашение Чалова в молодёжную сборную
Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение вызвать нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с командами Сербии и Болгарии.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением
Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке
Онколог Центральной клинической медсанчасти имени В.А. Егорова Елена Гудкова перечислила 12 симптомов, способных помочь человеку выявить рак на ранней стадии болезни, когда ее лечение наиболее эффективно.
Обновлено в 02:51
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Прибыль «Московской Биржи» за 2 квартал выросла на 21,3%
Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года выросла на 21,3% г/г - до 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:44
Общество
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 01:57
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей
Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16