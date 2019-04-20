Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»МИР 24 вчера в 20:15

В матче 33-го тура чемпионата туринский клуб выиграл у «Фиорентины» со счетом 2:1 и завоевал «скудетто» восьмой раз подряд. После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.

Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»

Политика В Мариуполе военные стягивают бронетехнику к избирательным участкам Как сообщает украинское «Общественное радио», на улицах города появилась армейская бронетехника, которую стягивают к избирательным участкам.

Общество Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Политика На нескольких участках на Волыни не хватает бюллетеней Несколько избирательных участков в Волынской области получили в день голосования меньшее число бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.

Музыка Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Политика Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".

Политика Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов «Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Авто На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика Пьяный «заминировал» избирательный участок в Никополе Пришедший на избирательный участок в Днепропетровской области мужчина сообщил о минировании и отправился в кабинку для голосования.

Хоккей КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Слепышева за удар ногой Емелина «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Общество Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Спорт Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.