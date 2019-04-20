Футбол
Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»МИР 24 вчера в 20:15
В матче 33-го тура чемпионата туринский клуб выиграл у «Фиорентины» со счетом 2:1 и завоевал «скудетто» восьмой раз подряд. После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.
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