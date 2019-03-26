Роналду рассказал о сроках восстановления от травмыЕвро-футбол.ру 01:51

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своем состоянии после матча с Сербией (1:1) в квалификации ЧЕ-2020.

Роналду рассказал о сроках восстановления от травмы

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