Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезонRT на русском 15:21
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что останется в команде, несмотря на слухи об уходе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Футбол
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено в 16:03
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Игры
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Единоборства
Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149
Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
Обновлено в 15:00
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Политика
В день тишины Порошенко обратился к избирателям
Обновлено в 15:43
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России
Обновлено в 09:35
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Происшествия
На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти сгорело здание
Неэксплуатируемое здание на территории музея-усадьбы Николая Рериха полностью выгорело минувшей ночью.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности
Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи
В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00