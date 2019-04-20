Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезонRT на русском вчера в 15:21
Роналду стал победителем Серии А в составе «Ювентуса» за пять туров до окончания чемпионата. Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим АПЛ, Серию А и Примеру.
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Политика
На Украине начался второй тур выборов президента
На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:00
Авто
Умельцы скрестили Porsche и «Запорожец»
Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
Бубнов: «С каждым туром „Зенит“ будет всё увереннее»
Бубнов заявил, что "Зенит" мощно стартовал, создал много моментов и сумел забить. "Краснодар" же сумел выровнять положение и отыграться.
Обновлено в 02:43
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon
Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Омске погибли двое провалившихся под лед детей
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Мини-ПК ZBox CI621 пополнил каталог Zotac
В каталоге Zotac появился мини-ПК ZBox CI621, впервые показанный на выставке CES в начале года.
Обновлено 19 апреля в 11:16
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Авто
УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
«Украина сражается с коррупционной медузой, но Зеленский не принесет изменений» - лидер Майдана (Aktuálně, Чехия) (Aktuálně.cz)
В воскресенье 21 апреля украинские избиратели сделают свой выбор между нынешним президентом Петром Порошенко и явным лидером, если судить по опросам, актером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26