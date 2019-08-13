Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил, что разница между ним и форвардом испанской "Барселоны" в том, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами. Слова 34-летнего португальца приводит портал Football Italia со ссылкой на DAZN.

Роналду рассказал о его различиях с Месси

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