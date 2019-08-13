Футбол
Роналду рассказал о его различиях с МессиТАСС 08:35
Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил, что разница между ним и форвардом испанской "Барселоны" в том, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами. Слова 34-летнего португальца приводит портал Football Italia со ссылкой на DAZN.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Футбол
Агент: «Вчера весь день был с Мбайе, из „Спартака“ никто не звонил»
Симон Лаурелли, агент нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» сделал предложение по его клиенту.
Обновлено в 09:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В Калининграде появится Нахимовское училище
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Футбол
«ПСЖ» требует от «Барселоны» 250 млн евро за Неймара
В 2017 году Неймар перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
Обновлено в 10:26
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Авто
BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене
Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Авто
На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether
Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии
Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Спорт
Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:37