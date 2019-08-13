Футбол
Роналду рассказал о его различиях с МессиТАСС 08:35
Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил, что разница между ним и форвардом испанской "Барселоны" в том, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами. Слова 34-летнего португальца приводит портал Football Italia со ссылкой на DAZN.
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Футбол
Порту — Краснодар 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 15:49
Политика
Зеленского сочли доверившейся коту мышью
Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».
Обновлено в 10:16
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Политика
Путин пообщался с маленькими танцорами
Обновлено в 16:09
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Наука
Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой
Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.
Обновлено в 14:00
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Общество
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:31
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.
Обновлено в 16:04
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).
Обновлено в 15:55
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39