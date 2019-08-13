Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, в чем он превосходит аргентинского форварда "Барселона" Лионеля Месси. Роналду выиграл Лигу чемпионов пять раз: один раз с "Манчестер Юнайтед" (2007/08) и четырежды с мадридским "Реалом" (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

Роналду рассказал, чем он лучше Месси

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