Футбол
Роналду рассказал, чем он лучше МессиРоссийская газета 08:08
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, в чем он превосходит аргентинского форварда "Барселона" Лионеля Месси. Роналду выиграл Лигу чемпионов пять раз: один раз с "Манчестер Юнайтед" (2007/08) и четырежды с мадридским "Реалом" (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
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